Москва, 9 ноября, 2015, 09:29 — ИА Регнум. Федеральная миграционная служба установит во всех пунктах въезда в Россию иностранных граждан комплексы для сканирования отпечатков пальцев, с помощью которых на границе смогут выявлять иностранцев, для которых въезд в страну запрещен, пишет газета «Известия» со ссылкой на представителя ФМС.

standard.net Отпечатки

В настоящее время дактилоскопическую процедуру в 30-дневный срок после приезда проходят трудовые мигранты из безвизовых стран, чтобы получить разрешение или патент на работу. Кроме того, с 2014 года в аэропортах Москвы (Домодедово и Шереметьево) и Санкт-Петербурга (Пулково) работают комплексы экспресс-взятия отпечатков пальцев.

По словам представителя ФМС, установка комплексов и автоматизированное заполнение миграционных карт произойдет в рамках «постепенного развития на всей территории России информационной системы государственного контроля въезда и пребывания иностранных граждан в стране». Сейчас в России действуют порядка 400 пунктов въезда, из них две сотни — пассажирские. План по их оборудованию дактилоскопическим оборудованием рассчитан на четыре года (2016−2020).

Председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов заявил, что введение обязательного сканирования отпечатков пальцев при въезде в Россию направлено в большей степени на контроль за мигрантами, которым въезд на территорию страны закрыт. Он пояснил, что нередко они «меняют у себя на родине имена, оформляют новые паспорта и уже под новыми именами въезжают в страну».

Издание уточняет, что согласно сайту госзакупок объявлены тендеры на поставку электронных сканеров для снятия отпечатков пальцев рядом региональных управлений ФМС. Стоимость комплексов типа «Папилон ДС-45М» составляет 300−400 тыс. рублей за штуку.