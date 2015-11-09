Москва, 9 ноября, 2015, 09:04 — ИА Регнум. Для оказания помощи в доставке багажа граждан, выезжающих из курортов Египта Министерством обороны РФ задействуется военно-транспортная авиация. Первые два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации уже осуществили перелет на аэродромы Хургада и Шарм-эль-Шейх, сообщили в Минобороны РФ.

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Также в министерстве обороны России создана оперативная группа, которая в режиме реального времени осуществляет взаимодействие с оперативным штабом по урегулированию вопросов, связанных с временным приостановлением авиационного сообщения с Арабской Республикой Египет.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил МИД России координировать с властями Египта вопросы безопасности граждан РФ и их возвращения на Родину, а туроператорам рекомендовано воздержаться от продажи путевок в арабскую республику.

Напомним, российский лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение в 100 км от города Эль-Ариш, на Синайском полуострове 31 октября около 07:20 (мск). Погибли 224 человека.