Москва, 9 ноября, 2015, 08:42 — ИА Регнум. 31 октября 2015 года в небе над Синайским полуостровом потерпел крушение Airbus 321 авиакомпании «Когалымавиа». На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. Вплоть до 6 ноября официальные власти России и Египта придерживались версии о технической аварии, которая стала причиной катастрофы и большой людской трагедии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лондон — под угрозой

На Западе же, в частности, в США и Британии, со 2−3 ноября стала курсировать версия о теракте на борту самолета, хотя никаких серьезных доказательств этого так представлено и не было. Даже зафиксированная из космоса американскими спутниками тепловая вспышка на борту самолета (или в районе его нахождения) не послужила достаточным обоснованием данной версии.

Все изменилось 6 ноября во второй половине дня, когда директор ФСБ Александр Бортников по результатам заседания НАК доложил президенту РФ Владимиру Путину рекомендации приостановить авиасообщение с Египтом до выяснения причин крушения А321, а президент России, в свою очередь, согласился с этими рекомендациями. В результате, версия о теракте еще не подтверждена, а беспрецедентные выводы из возникшей ситуации уже сделаны.

Напомню, что аналогичное решение российскими властями было принято в конце января 2011 года после революции в Египте с целью не подвергать опасности жизни россиян. Но там была революция, а здесь — авиакатастрофа, притом версия теракта на момент написания статьи еще даже не является официальной.

Кроме России полеты из Египта запретили Британия и Нидерланды. Правительство Британии еще 4 ноября выступило с заявлением о том, что, по данным из «различных источников», причиной катастрофы российского самолета A321 с «большой вероятностью» могло стать взрывное устройство.

В этой связи правительство объявило о принятии срочных мер по обеспечению безопасности граждан, находящихся в Шарм-эш-Шейхе. В частности, канцелярия британского премьер-министра сообщила о решении приостановить авиарейсы из Шарм-эш-Шейха. Также Британия решила экстренно эвакуировать своих подданных с египетского курорта. Помимо Британии, приостановили рейсы из Египта также Нидерланды.

Что же произошло в период 3−6 ноября, что Москвой было принято такое серьезное решение?

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Все статьи автора: Юрий Баранчик