Вашингтон, 9 ноября, 2015, 08:33 — ИА Регнум. Будет ли Москва продолжать свою воздушную войну в Сирии, если это вызывает волну терактов против России? Таков главный вопрос, который интересует американские СМИ в последнее время. Международное расследование катастрофы только началось, и пока не ясно, насколько серьезно следует относиться к заявлению, с которым выступило отделение ИГИЛ. Не добавляет понимания и тот факт, что руководство российской авиакомпании MetroJet заявило в понедельник о том, что ошибка пилота или техническая неисправность совершенно исключены.

defence.ru Средство доставки боевых пловцов ВМС США и члены команды SEAL Delivery Team во время сдачи зачета

На вопрос о возможности теракта представитель пресс-службы Госдепартамента США Элизабет Трюдо заявила 2 ноября: «Мы не видим никакой связи (с терактом) на данный момент», — приводит слова чиновницы издание Foreign Policy. Представители американского истеблишмента утверждают, что вмешательство Российской Федерации в Сирии чревато серьезными последствиями и вызовет волну терактов, сравнивая ситуацию с вторжением Советского Союза в Афганистан в 1980-е годы.

Соло в хоре СМИ США: Обама не исключил наличия бомбы на борту А321. «Я думаю, есть возможность того, что была бомба на борту A321», — говорит глава Белого дома

Как заявил представитель разведки США, «российская военная кампания грозит превращением сирийской войны в «пороховую бочку» с серьезными последствиями для правительства Путина», — пишет Foreign Policy. Разведывательно-аналитическое агентство Stratfor выпустило доклад о причинах крушения Airbus A321 в Египте. По результатам работы аналитиков наиболее вероятная причина катастрофы — бомба, установленная на борту самолета. Другие версии Stratfor считает «маловероятными».

В пользу этого утверждения, считают авторы доклада, свидетельствуют все факты: самолет стал быстро терять высоту и развалился на куски. Одновременно с этим в Stratfor признают, что на обломках A321 следов взрывчатых веществ так и не удалось пока обнаружить. В рамках доклада Stratfor также упоминает о чеченских подрывниках, которые взрывали самолеты в России.

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«Что может измениться, если экстремисты начнут выполнять свои угрозы России? Тут возникает вопрос, который витал в воздухе с самого начала сирийской авантюры президента Владимира Путина: продолжит ли Москва свою авиационную кампанию в Сирии, если в ответ последует волна терактов против России, порождая страх среди граждан?» — пишет издание Foreign Policy.

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Все статьи автора: Елена Ханенкова