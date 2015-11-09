Москва, 9 ноября, 2015, 08:20 — ИА Регнум. БРИКС мы уже обсуждали год назад. И к однозначным выводам не пришли. После саммита в Уфе сомнения только усилились.

Дарья Антонова ИА REGNUM Встреча министров здравоохранения стран БРИКС

Да, Новый банк развития и Пул условных валютных резервов — это хорошо. Чисто теоретически — возможная оппозиция соответственно группе Всемирного банка (конкретно Международному банку реконструкции и развития — МБРР) и Международному валютному фонду (МВФ). Европейский интерес к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (АБИИ) тоже со счетов не сбрасываем.

Да, на расчеты в национальных валютах постепенно переходим. Но о создании независимых рейтинговых агентств или Банка международных расчетов БРИКС, альтернативного базельскому, речи как не было, так и нет.

А ведь практически именно это предлагалось Концепцией участия Российской Федерации в объединении БРИКС от 21 марта 2013 года. И не случайно наша страна стала заниматься этим самостоятельно, на национальном уровне.

Тем более никто в БРИКС не заикается о собственных системных институтах — своей «Группе десяти», своем Базельском клубе, своем Комитете по финансовому надзору, Совете финансовой стабильности или «Группе тридцати».

Отсюда вопрос: продвинулся ли БРИКС за этот год вперед к созданию глобальной альтернативы западной модели миропорядка? Или отступил назад? Или топчется на месте? Однозначный ответ есть? Сравним два итоговых документа — прошлогодний и нынешний. Что видим?

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Все статьи автора: Владимир Павленко