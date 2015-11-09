Каир, 9 ноября, 2015, 07:43 — ИА Регнум. В Египте представители туристической отрасли подсчитывают ущерб от решения британских и российских властей приостановить авиасообщение с египетскими курортами. По словам владельца пятизвездочного отеля в Шарм-эш-Шейхе Мухаммеда Мансура, в потерпевшем крушение российском самолете А321 были девять гостей из его гостиницы.

tonkosti.ru Берега Нила, Египет

«Мы в шоке. Я знаю, что сейчас в моем отеле отдыхают последние туристы, и долгое время теперь я не увижу отель заполненным», — цитирует слова Мансура телеканал «Аль-Джазира».

По данным Управления по активизации туризма Египта, совокупно российский и британский сегмент достигал от 70% до 83% общего потока туристов. Сначала запреты на авиаперелеты после катастрофы А321 ввела Великобритания, затем — правительство РФ. Теперь поток сократился до 30%, однако из-за общей негативной тенденции число туристов из европейских стран, где запреты на полеты не введены, тоже постепенно снижается.

Заместитель главы управления Ислам Набиль заявил, что только оперативное расследование катастрофы российского А321 может спасти туристическую отрасль Египта. «Неизвестность и сплетни гораздо более губительны для туризма, чем даже самые плохие, но обнародованные и пережитые новости», — подчеркнул он.

Что касается ежегодного дохода страны от туристического сектора, то по данным Министерства туризма Египта, ежегодно она дает 11,3% ВВП и более 14% валютных доходов в бюджет. За 2015 год планировалось принять около 10 млн иностранных туристов. Россия лидирует в списке стран, откуда приезжают отдыхающие — около 3 млн туристов в год. Далее идут Великобритания и Германия.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение на Синайском полуострове. На борту самолета находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, все они погибли. Возбуждено два уголовных дела, причина падения лайнера пока не установлена.

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