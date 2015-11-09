Лондон, 9 ноября, 2015, 07:24 — ИА Регнум. Компания Bentley приступила к тестам нового поколения Continental GT. Фотошпионам впервые удалось заснять автомобиль во время дорожных испытаний.

bentleymotors.com Bentley начала тесты Continental GT

Премьера машины должна пройти в 2017 году.

На снимках представлен пока лишь тестовый мул в кузове Porsche Panamera, на котором инженеры британской компании обкатывают силовые установки будущей модели.

По предварительным данным, автомобиль построят на модульной платформе MSB. В линейку двигателей войдут 4-литровый агрегат V8 и 6-литровый мотор W12, пишет Аutonews.ru.

Новое поколение самой Panamera представят на выставке в Женеве в марте 2016 года.