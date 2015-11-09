Вашингтон, 9 ноября, 2015, 07:18 — ИА Регнум. Новый трейлер к фильму «Звёздные войны: Пробуждение Силы», появившийся в интернете, длиннее предыдущего на 30 секунд, сообщает Variety.

Цитата из к/ф «Звёздные войны: Пробуждение силы». реж Дж. Дж. Абрамс. 2015. США Звёздные войны: Пробуждение силы

Уточняется, что в трейлере к новому сиквелу «Звёздных войн» можно увидеть некоторые дополнительные отрывки, раскрывающие тайны приключений принцессы Реи, Хана Соло и некоторых других. Люк Скайуокер в этих дополнительных минутах по-прежнему отсутствует.

Напомним, премьера седьмого фильма киноэпопеи «Звездные войны» намечена в России на 17 декабря. Действие фильма разворачивается спустя 30 лет после событий, описанных в эпизоде «Возвращение джедая».

Седьмой эпизод снял режиссёр Джей Джей Абрамс. Фильм является сиквелом шестого эпизода — «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая». О создании фильма было заявлено ещё в октябре 2012 года.

По сюжету действия шестого и седьмого эпизода разделены промежутком в 30 лет. Местом действия нового фильма является пустыня Джакку, где герои, как новые, так и хорошо известные зрителю (принцесса Лея, Хан Соло, Чубакка, Люк Скайуокер), борются с врагами Галактической империи — Первым порядком.

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