Волгоград, 9 ноября, 2015, 07:13 — ИА Регнум. Еще 186 российских туристов, в том числе 42 ребенка, отдыхавших на курортах в Египте, вернулись на родину. На этот раз принимающей стороной стал Волгоград. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 9 ноября, первый борт с отдыхающими приземлился в аэропорту города-героя в ночь с субботы на воскресенье.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мамаев Курган в Волгограде

Среди прибывших — не только жители Волгоградской области, но также Астраханской, Саратовской и других соседних территорий. Пассажиры прилетели без багажа. По прибытию они заполнили анкеты на груз — он должен прибыть в течение 14 дней. Иногородним туристам нет необходимости ждать багаж в Волгограде: они получат его по месту жительства по почте.

На месте был развернут оперативный штаб по встрече прибывающих под руководством первого заместителя главы региона, председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям Игоря Стефаненко. В полной готовности на территории аэропорта дежурили автомобили скорой медицинской помощи, медицина катастроф, штатные психологи ГУ МЧС России по Волгоградской области. Для иногородних туристов забронировали 150 номеров в гостинице, а также организовали транспорт.

По предварительным данным, в Египте находятся 374 человека, которые вылетели в страну из Волгоградской области. Второй рейс прибудет в Волгоград 10 ноября в пять часов утра, им будут перевезены 188 человек, из которых 48 детей.

Добавим, что накануне прилета отдыхающих из Египта в областной центр губернатор региона Андрей Бочаров провел внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Начальник ГУ МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк доложил, что в аэропорту идет оповещение об отмене рейсов в Египет. Он отметил, что большую работу предстоит выполнить туроператорам, чтобы перенаправить людей, которые приобрели путевки в эту страну, на отдых в другие регионы.

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Напомним, решение о закрытии авиасообщения с Египтом было принято президентом РФ Владимиром Путиным до выяснения причин крушения самолета «Когалымавиа». Ранее с такой рекомендацией по итогам заседания Национального антитеррористического комитета выступил директор ФСБ Александр Бортников.