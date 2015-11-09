Владивосток, 9 ноября, 2015, 07:20 — ИА Регнум. Между Россией и Китаем в 2015 году снизился товарооборот, при этом КНР стала активнее поставлять товары в США. Причины таких изменений корреспонденту ИА REGNUM объяснил эксперт, руководитель туристического интернет-проекта о Китае visitchina.ru Константин Ягодин.

И.С.Щедровский. Борьба. 1837

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«Все очень просто. На платежеспособность российских компаний повлиял кризис. Из-за резкого повышения юаня к рублю компании не могут покупать так много», — отметил он.

По его словам, спрос упал не на все виды товаров. Так, станки и продукцию машиностроительной отрасли стали закупать ненамного меньше, зато существенно упал потребительский спрос. Из-за кризиса в стране снизилась платежеспособность населения: следовательно, нет смысла завозить товары в страну в большом объеме. В Китае, в свою очередь, из-за кризиса потребление также сократилось.

При этом китайцы искусственно понизили курс юаня к доллару, чтобы увеличить конкурентность товаров. Константин Ягодин пояснил, что сейчас Китаю делается много политических реверансов со стороны США: там создают условия для присутствия китайского бизнеса, рассчитывая на послабления.

«США дают большое количество преференций Китаю, чтобы иметь меньше проблем», — резюмировал эксперт. Он также обратил внимание на то, отношения по дипломатической линии между странами на этом фоне улучшились.

Константин Ягодин прогнозирует, что через год объемы товарооборота между Россией и Китаем вновь возрастут. Эксперт объясняет это тем, что необходимое россиянам оборудование со временем ломается, и есть потребность его обновлять. При этом многие западные игроки ушли с российского рынка: из-за роста доллара не могут поддерживать конкурентные цены, а пустое место заполнят китайцы.

Что касается снижения объемов импорта в Китай, то эта тенденция касается не всех товаров. Так, многие продукты — яичный порошок, мед, муку, соевое масло, алкоголь — из-за роста курса доллара и юаня китайцам стало выгоднее закупать в России. Они не только недорого стоят, но и являются экологически чистыми, подчеркивает Константин Ягодин.

Заместитель руководителя управления по туризму Суйфэньхэ Джан Хун также видит причиной снижения товарооборота между странами рост курса доллара и кризис. «Считается уже невыгодно закупать товары в Китае, поэтому пока не импортируют. Кроме того, в Китае тоже кризис, и поэтому уменьшился импорт товаров из России», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по октябрь 2015 года товарооборот между Китаем и Россией достиг $55,907 млрд, снизившись на 29,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, экспорт из Китая в Россию составил $28,456 млрд (снижение на 35,7%), импорт из России в Китай — $27,451 млрд (снижение на 20,7%).

Объем китайско-российской торговли в октябре составил $5,863 млрд. Экспорт — $3,244 млрд, импорт — $2,619 млрд. При этом по состоянию на конец сентября, товарооборот между Пекином и Вашингтоном составил $441.6 млрд.