Лондон, 9 ноября, 2015, 06:59 — ИА Регнум. Европейский Союз должен рассмотреть рекомендации Великобритании и выполнить реальные изменения принципов, на которых строится Союз. Если же изменения будут носить лишь «косметический» характер, Британия проголосует за выход из ЕС. С такими посылами глава британского МИД Филип Хаммонд выступил на телеканале ВВС.

britishmuseum.org Нимрудский лев

«Британский народ не будет обманут набором косметических изменений по вопросу работы ЕС. Речь идет о фундаментальных изменениях в направлении, которым движется Европейский Союз. Необходимо убедиться, что он работает для Великобритании, и что это эффективная организация для всех граждан Европы «, — цитирует слова британского министра The Guardian.

Хаммонд напомнил, что все требования правительства Великобритании изложены в письме на имя председателя Европейского Совета Дональда Туска, которое будет отправлено адресату во вторник, 10 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, требования Великобритании включают четырехлетний запрет на выплату пособий для мигрантов, сворачивание политики «тесного союза», а также предоставление больших полномочий отдельным членам ЕС. Помимо прочего, Лондон требует провозгласить Евросоюз мультивалютной зоной и предоставить ему право не исполнять требования ЕС.

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