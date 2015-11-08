Киев, 9 ноября, 2015, 02:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк подвел итоги работы правительства и обозначил необходимое к выполнению до конца года. Одним из важных свершений, по мнению премьера, является избавление от газовых олигархов и независимости от российских газовых поставок.

ИА REGNUM Достижения Арсения Яценюка

«Нам удалось избежать дефолта, мы стабилизировали экономическую ситуацию, наполнили бюджет, провели честные выборы … реформу в правоохранительной системе. Избавились от газовых олигархов и полной зависимости от РФ в поставках газа», — заявил Яценюк в еженедельной программе «10 минут с премьер-министром».

Газовая независимость от России потребовала установить для населения европейские тарифы на энергоресурсы. В целях компенсации расходов из-за роста цен «каждый третий украинец получает субсидию», заверил соотечественников премьер.

Для того чтобы на Украине больше не появилось олигархов (от имевшихся, по данным Яценюка, правительство уже избавилось), «на наиболее олигархические виды бизнеса» введены налоги.

Верховная Рада должна проголосовать за ключевые «безвизовые законы». Как пояснил премьер, речь идет о законах в системе образования, здравоохранения. До конца года также необходимо принять «справедливый бюджет-2016».