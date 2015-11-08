Лондон, 9 ноября, 2015, 00:36 — ИА Регнум. Бомба, предположительно ставшая причиной катастрофы российского пассажирского лайнера А321, собиралась на территории Синайского полуострова. В правительстве Великобритании уверены, что главарь местной группировки террористической организации «Исламское государство» Абу Усама аль-Масри имеет самое непосредственное отношение к произошедшему на борту самолета, сообщает Sunday Times.

banglatribune.com Террорист

Абу Усама аль-Масри — египетский священнослужитель, еще в прошлом году заключил соглашение о сотрудничестве с сирийскими боевиками ИГИЛ. Правительство Британии подтвердило, что этот человек вызывает интерес у следствия.

Ранее человек с именем Масри заявил об ответственности за крушение российского лайнера. Соответствующее видеозаявление было опубликовано в интернете.

Власти Британии предложили Египту и России свою помощь в операции по захвату и ликвидации террористов. «Такие шаги потребуют размещения британского SAS в Египте», — сообщает источник.