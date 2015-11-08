Калининград, 9 ноября, 2015, 00:21 — ИА Регнум. Ураганный ветер, бушевавший 8 ноября в Калининградской области, повалил в регионе более 40 деревьев и нарушил электроснабжение в шести районах.

Пользователи соцсетей из Калининграда в течение дня публиковали снимки последствий стихии — упавшие на дорогу тополя, валяющиеся баннеры, разбитые крыши.

Однако самый необычный фотофакт — упавшие ростовые буквы на площади Победы, из которых выложено слово RUSSIA-2018 (перфоманс к чемпионату мира по футболу). По иронии судьбы шквалистый ветер уронил три буквы, в результате чего RUSSIA превратилась в USA.

Из более серьезных последствий в управлении МЧС отметили падение дерева на автомобиль на улице Эльблонгской в Калининграде. Никто из людей, к счастью, не пострадал.