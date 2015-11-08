Минск, 8 ноября, 2015, 22:47 — ИА Регнум. Эксперты «Белавиа» осмотрят аэропорт в Египте, проверят процедуры досмотра пассажиров и багажа, а также обслуживания рейсов своих пассажиров. Об сообщил замглавы компании Игорь Чергинец на своей странице в Facebook.

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«Посмотрим аэропорт, проверим процедуры досмотра пассажиров и багажа, процедуры обслуживания рейса и пассажиров «Белавиа». Встретимся с руководством аэропорта», — отметил он.

Ранее МИД Белоруссии рекомендовал гражданам отменить поездки в Египет.

«В связи с решениями властей ряда государств о временном ограничении авиасообщения с туристическими центрами Арабской Республики Египет, в частности об отмене авиаперелетов в направлении Египта, а также организации планового и внепланового вывоза туристов из этой страны, учитывая, прежде всего, возникающие ажиотаж, технические сложности и возможные проблемы с надлежащим контролем безопасности в соответствующих египетских аэропортах, Министерство иностранных дел Республики Беларусь рекомендует белорусским гражданам отменить на ближайшее время (до новых уведомлений) поездки в Египет с туристическими целями», — говорится в официальном заявлении дипломатического ведомства республики.

Однако 8 ноября авиакомпании отказались отменить два чартерных рейса в Египет: один в Хургаду, второй — в Шарм-эль-Шейх, передает «Sputnik Беларусь».