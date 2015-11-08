Москва, 8 ноября, 2015, 19:59 — ИА Регнум. Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) может увеличить поставки лайнеров Sukhoi Superjet 100 Египту на 5−15 единиц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на президента ГСС Илью Тарасенко.

gov.ru Производство Sukhoi Superjet 100

«Сейчас идет активная контрактная работа с египетскими авиакомпаниями. Мы планируем в ближайшее время заключить (контракты). Egypt Air на первом месте, но еще есть ряд авиакомпаний в Египте, включая лоукостеров. В соглашении будет от 5 до 15 (самолетов — ред.), сейчас нельзя сказать точно», заявил он.

По словам Тарасенко, «все зависит от того, какая будет маршрутная сеть на первом этапе, и то, что будет в опционе, как они будут в дальнейшем развивать свой бизнес по региональным перевозкам».

В настоящее время ГСС обсуждает с лизинговыми компаниями условия финансирования сделки. «От этого будет зависеть та лизинговая ставка, по которой мы будем предлагать самолеты», — резюмировал президент компании.

Напомним, что в мае глава Минпромторга РФ Денис Мантуров уточнил, что Москва и Каир обсуждают возможность поставок 12 самолетов SSJ 100 с опционом на продажу еще 12 машин. Поставки первых лайнеров запланированы на конец 2016 года.