Гавана, 8 ноября, 2015, 17:59 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Кубы проинформировало, что 10 ноября в Вашингтоне пройдет второе заседание двусторонней комиссии Куба — США. Как сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства Острова Свободы, в ходе встречи будет рассмотрен ряд вопросов, в том числе, пути к снятию экономической блокады.

ИА REGNUM Блокада Кубы

Двусторонняя комиссия определит новые шаги, которые обе стороны предпримут в ближайшие месяцы для развития уже принятых решений, а также, будут намечены даты визитов в Гавану и Вашингтон высоких представителей двух стран. 8 ноября в Вашингтоне состоится первая официальная встреча о «применении и выполнении закона между правительственными агентствами обеих стран с целью наращивания сотрудничества в этих областях», комментирует Cuba Debate.

Первое заседание комиссии Куба-США прошло 11 сентября 2015 года. Как сообщало ИА REGNUM, основным условием Кубы для нормализации отношений с США была заявлена отмена экономической блокады. Для установления нормальных отношений кубинская сторона требовала также решить проблему Гуантанамо и прекратить трансляции радио — и телепередач с территории Соединенных Штатов на Кубу, направленных на дестабилизацию и подрыв государственного строя на острове.