Москва, 8 ноября, 2015, 15:14 — ИА Регнум. В Москве скончался известный советский и российский композитор Андрей Эшпай. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщил журналистам сын композитора, режиссер Андрей Андреевич Эшпай.

Андрей Эшпай. Открытка. Художник А. Кручина. 1983

«Это случилось сегодня утром, очень неожиданно для всех нас. Андрей Яковлевич долго болел, с 15 января. Еще вчера мы созванивались, сегодня я должен был его навестить. Обширный инсульт. Мы прощаемся с великим композитором», — сказал Эшпай.

Композитор скончался на 91-м году жизни.

Андрей Яковлевич Эшпай родился 15 мая 1925 года в Козьмодемьянске.

В 1941 году он окончил музыкальную школу имени Гнесиных по классу фортепиано. В январе 1943 года поступил в Чкаловское (Оренбургское) пулеметное училище, затем закончил курсы военных переводчиков при ВИИЯКА (Военный институт иностранных языков Красной армии), и с конца 1944 года находился в действующей армии на 1-м Белорусском фронте.

В годы войны будучи командиров взвода разведки Эшпай участвовал в освобождении Варшавы, окружении и преследовании гитлеровских войск в районе Гросс-Польцина и Кольберга, на Балтийском море, на реке Одер и побережье Померанской бухты. Кроме того, он участвовал в штурме Берлина.

После окончания Великой Отечественной войны Эшпай поступил в Московскую консерваторию. Там он учился по классу композиции у Ракова, Мясковского, Голубева и фортепиано — у Софроницкого. В 1952 году, за год до окончания консерватории, Эшпай был принят в Союз композиторов СССР. Тогда он стал самым молодым членом Союза.

Эшпай написал множество композиций для кинофильмов, а также театральных постановок. Среди наиболее известных песен — «А снег идет», «Песня о Родине», «Ах Одесса моя», «Мы с тобой два берега» и многие другие.