Москва, 8 ноября, 2015, 14:33 — ИА Регнум. На юге Москвы рейсовый автобус врезался в мачту уличного освещения. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает столичная Госавтоинспекция.

pokatim.ru Гололед

Сообщается, что по неустановленным пока причинам рейсовый автобус врезался в мачту уличного освещения в 12:30. ДТП произошло возле дома 127 на Варшавском шоссе.

В результате аварии пострадали четверо пассажиров, сообщают правоохранители. В свою очередь, в службе скорой помощи сообщают о семи пострадавших, которым была оказана медицинская помощь.

На месте ЧП работают сотрудники ДПС, причина аварии устанавливается.

Сегодня ночью в столице были заморозки, что вызвало гололед на дорогах.