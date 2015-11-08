С трапа Boeing 777 после столкновения с Ан-26 упал один пассажир
Хабаровск, 8 ноября, 2015, 13:49 — ИА Регнум. При эвакуации пассажиров из Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот», который столкнулся с Ан-26 в аэропорту Хабаровска, с трапа самолета упал один пассажир. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщают местные СМИ.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Boeing 777 зацепился крылом за припаркованный Ан-26. При выезде на взлетно-посадочную полосу пилот Boeing не рассчитал габариты самолета и зацепился на Ан-26.
В итоге Boeing получил повреждения крыла, а Ан-26 пробоину в хвосте.
Вылет был остановлен, пассажиры эвакуированы. При эвакуации один пассажир случайно упал с трапа. Его состояние уточняется. Всего на борту находились 400 пассажиров.
Дальневосточная транспортная прокуратура проводит по данному факту проверку.