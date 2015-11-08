Калуга, 8 ноября, 2015, 12:56 — ИА Регнум. В Калужской области из-за сильного тумана осложнилась дорожная ситуация на автрассе М3 «Украина». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области, сегодня, 8 ноября, в 10:20 произошло ДТП в Мещовском районе на 218 км автодороги М-3 «Украина». Здесь столкнулись четырех транспортных средства: «Фура ДАФ», «Мерседес», «Форд Фокус» и «Ауди». В результате ДТП есть пострадавший.

Фото ГУ МЧС России по Калужской области

Ранее, утром в этом же районе также произошло несколько автомобильных аварий. В том числе — как минимум две с пострадавшими. Одна из них случилась около 8:00 на 222-м километре, где «Хонда» столкнулась с фурой «Ивеко».

Движение на этом участке М3 «Украина» сейчас затруднено. Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям использовать автотрассу А130, а также, направляющимся в Москву со стороны Брянска двигаться по дороге Калуга-Перемышль-Козельск-Сухиничи.