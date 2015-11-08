Рим, 8 ноября, 2015, 12:14 — ИА Регнум. Трагедия с российским самолетом А321 в пустыне над Синайским полуостровом стала основной темой прошедшей недели в итальянской прессе. Итальянцы выражали соболезнования и несли цветы к посольству России, тогда как газеты сразу же принялись искать след террористов, у которых есть много поводов отомстить Путину. Пятничные карикатуры в «Шарли Эбдо» просто взорвали итальянскую общественность и социальные сети, однако по-европейски толерантная и демократичная итальянская пресса не осудила и не оправдала подобные карикатуры, лишь контактировала факт, что они вызвали «раздражение Кремля».

Кукрыниксы. Плакат: Ближний Восток и нефть: здесь льется вновь и нефть, и кровь

La Repubblica:«Возмущение Кремля вызвала публикация во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo — карикатура, которая иронизирует над аварией с российским самолетом. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков определил это как «святотатство».

La stampa:«Владимир Путин приказал приостановить полеты российских авиалиний по всему Египту, это решение повергнет в кризис одно из основных элементов египетского бюджета — туризм, а также на самом деле подтверждает гипотезу, что Airbus 321 разбился в Синае из-за взрыва бомбы на борту. Чрезвычайная ситуация сложилась на курорте Шарм-эль-Шейх, где тысячи туристов ждут отправки домой. Среди них есть и итальянцы. Москва, кроме того, возмутилась утверждениям Вашингтона и Лондона о «бомбе на борту» на основе информации разведки, которые пока являются только предположениями. «Мы не знаем, какие данные использовали наши британские коллеги, и хотели бы, чтобы Лондон поделился ими с нами,» — был ответ из Кремля, который не скрывает своего раздражения из-за сумбура предположений в западных источниках».

Информагентство Agenzianova написало о дипломатическом скандале между Россией и Великобританией из-за версий причин крушения русского самолета. «Москва отвергает предположение о бомбе, которую подложили сторонники ИГИЛ. Однако такую возможность не исключают даже Соединенные Штаты. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что гипотеза о теракте более вероятна, чем другие. Такая версия раздражает не только Москву, но и Египет. Если Москва и знает о возможности ответного удара со стороны исламского государства из-за интервенции в поддержку Дамаска, Каир опасается за туристическую отрасль, которая играет решающее значение для его экономики».

А вот как на карикатуры в «Шарли Эбдо» отреагировали обычные итальянцы. Приводим мнение пользователя сообщества Fort Rus в социальных сетях.

«Смеются только русофобы и ИГИЛ. На следующий день после того, когда малоизвестный французский сатирический журнал «Charlie Hebdo» пережил атаку исламских террористов, телевидение и газеты вышли с лозунгом «Я есть Шарли». Все мировые лидеры плакали и шли маршем по Парижу. Сегодня этот журнал (который до теракта был на грани банкротства) опубликовал карикатуры на трагедию российского Airbus A321, который разбился в Египте.

Этот дешевый журнал не только осквернил память невинных жертв катастрофы (в том числе и детей), но еще и шутит в обычном русофобском стиле над воздушной кампанией России в Сирии, направленной против ИГИЛ. Кто знает, возможно, французская судебная система, как и в случае ЮКОСа, конфисковала бы и другое имущество Российского государства в качестве гарантии миллионных исков, которые подали бы родственники жертв катастрофы? Воздержимся от дальнейших комментариев. Ведь мы не Шарли».

Новости о возможной бомбе на борту российского самолета выкладывали по графику: во вторник вечером служба CNN, в среду утром Downing Street. Итальянское издание Il fattoquotidiano ссылается на два сообщения от представителя ИГ: «Это были мы, но мы не расскажем вам, как мы обошли ваши меры безопасности»."Звучит неубедительно. Отсутствуют доказательства нападения, — сомневается издание. — Тем не менее, в свое «асимметричной» диалектике Халифат сообщил, что его целями являются самолеты «крестоносцев» и «свиньи Путина», как заявил на русском языке борец из рядов ИГ в видео записи вместе с тремя другими спутниками. Все — кавказцы. Наемные войны. Кремль предупрежден. Россия направила свои самолеты, чтобы бомбить Сирию, мы будем сбивать российские самолеты. Пример того, как Исламское государство — или ораторы от его имени — ставят на тот же уровень сопротивление угнетению и борьбу против иностранной оккупации, и здесь есть не только военных цели, но и неизбирательные действия против гражданского населения (или против туристов стран — «крестоносцев»)».

Медиабомба о возможной бомбе на борту А321 взорвалась с большим шумом. Это создало проблемы самому же премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону, который принимал президента Египта. Кэмерона можно понять: в Египте двадцать тысяч британских туристов. Он хочет, чтобы их благополучно доставили домой. В Египте они не в безопасности. Кэмерон сразу взялся за дело. Послал команду специалистов в Шарм-эль-Шейх, «срочно проверить безопасность аэропорта». Это высокомерие возмутило египтян. Каир ответил, что все аэропорты в стране находятся под контролем, потому что они соблюдают все международные меры безопасности. Назревает дипломатический кризис между Великобританией и Египтом.

«Россия отрицает возможность терроризма, по крайней мере, до тех пор, пока не найдет обосновывающих доказательств, — пишет La Repubblica. — Россия сердится. Идентифицирует американцев, не называя прямо, как вдохновителей споров о причинах трагедии. Песков — мегафон Путина. Позиция России не исключает любую теорию в причинах катастрофы, но подчеркивает необходимость дождаться результатов расследования. В конце концов, теперь уже в сфере туризма продолжается перетягивание каната между Россией и Западом».

По мнению изданияIl fattoquotidiano Белый Дом только жадно потирает руки и радуется тому, что России был нанесен еще один удар. «Некоторые российские СМИ осудили приостановление полетов в Египет, в целом же, «нормальные» издания поддерживают выбор Кремля. Российский эксперт авиакатастроф Юрий Антипов выдвинул версию мощного взрыва в результате возвращения шасси под фюзеляж. Все версии вызывают улыбку в Белом доме, который, можно сказать, отомстил за вторжение России в Сирию. При этом США не сделали ничего особенного. Задачу выполнили СМИ, принадлежащие британскому союзнику. Послание Путину ясно: настоящий враг — это исламское государство, которое не щадит никого. Но Путин бескомпромиссен: Россия продолжит укрепление военно-морских баз и воздушных для защиты российских интересов на Ближнем Востоке. Лучше в Сирии, чем в других местах — это прагматичная оценка Вашингтона».

Издание приходит к выводу, что военная операция, начатая Кремлем в Сирии, лишь усилила конфликт и вызвала трудности у США и Европы. Но при этом, инцидент на Синае — это только «заноза в хорошо натренированной спине Путина (черный пояс по карате и смелый игрок в покер)». «Он, возможно, забыл, что игра в покер родилась в Америке. И бомба — не бомба на борту Airbus — сбить российский самолет, чтобы повредить Путину, великому режиссеру военного вмешательства в Сирии против групп джихадистов, в одном строю с Асадом — это всего лишь метафора ситуации, которую мало определить как запутанную: все против всех, все смешалось: массовый туризм и государства; высокомерие колониального капитала; Сирийская война; след исламского терроризма (разрушение святилища международного туризма, курорта, такого популярного у россиян); Большой Страх Запада и раненная гордость Египта на Синае, его золотого самородка, в котором живут кланы бедуинов и партизаны джихада».