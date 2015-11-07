Лондон, 8 ноября, 2015, 02:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании предупредил лидеров стран ЕС о том, что ему, возможно, придется рекомендовать Соединенному Королевству выход из страны из Европейского Союза в случае невыполнения его требований, сообщает The Guardian.

Клавдий Петрович Степанов. Жанровая сцена (фрагмент). 1902

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон вновь обратился к лидерам 27 глав государств, входящих в Европейских Союз, с просьбой поддержать его требования по реформированию организации. Требования Великобритании включают четырехлетний запрет на выплату социальных пособий мигрантам, сворачивания политики «тесного союза» и закрепления больших полномочий за отдельными его членами, предоставление Лондону права не исполнять решения Брюсселя, а также провозглашение ЕС мультивалютной территорией и отказа от доминирования стран зоны евро над странами, использующими национальную валюту.

«Если мы не сможем достичь такого соглашения, и если опасения Великобритании будут проигнорированы, чего, я верю, не произойдет, то мы снова задумаемся над тем, является ли ЕС правильным выбором для нас. Как я уже говорил ранее: я ничего не исключаю», — отметил британских премьер. Тем не менее Кэмерон уверен, что сможет достичь соглашения, которое было бы выгодно и для Великобритании, и для ее европейских партнеров. Премьер «всем сердцем и душой» надеется сохранить Великобританию в составе реформированного Европейского союза.