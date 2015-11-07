Каир, 7 ноября, 2015, 23:59 — ИА Регнум. В Ассоциации туристических палат Египта оценили прямые убытки от остановки полётов из России в $500 млн. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу Ассоциации Хусама аш-Шаира.

stellavia.ru Ливийская пустыня, Египет

«Прямые убытки из-за приостановки рядом стран полётов и отмены бронирования гостиниц на зимние месяцы составляют около $500 млн. По нашим подсчетам, если этот вопрос не разрешится в течение 4−5 дней, Египет в течение года потеряет до $2 млрд», — отметил он.

Решение об отмене поездок в арабскую республику принято 6 ноября на заседании Совета безопасности России. «До тех пор пока мы не определимся с истинными причинами происшедшего, считаю целесообразным приостановить полеты российской авиации в Египет. Это касается прежде всего туристического канала», — заявил директор ФСБ Александр Бортников, с которым согласился президент России Владимир Путин.

Как отметили ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ), реализовать свои путевки в Египет туристы смогут в течение года.

«Турист также может потребовать денежные компенсации за неиспользованный тур, но ее размер будет зависеть от множества условий, в том числе от условий, прописанных в договоре. В том случае, если эти предложения туриста не устраивают, он может обратиться в суд, но это долго и не всегда эффективно, так как суд может принять сторону туроператора, поскольку непосредственной вины продавца услуг в данной ситуации нет», — уточнила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.