Нью-Йорк, США, 7 ноября, 2015, 19:38 — ИА Регнум. Генеральная Ассамблея ООН приняла российскую резолюцию «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности». Об этом сообщает официальный сайт МИД РФ.

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Документ базируется на работе группы правительственных экспертов ООН по международной информационной безопасности. Его положения гласят, что любые обвинения в адрес государств в причастности к кибератакам должны быть подкреплены доказательствами.

«В этом году поддержка нашей резолюции стала по-настоящему глобальной. Ее соавторами выступили более 80 государств из всех регионов мира», — заявили на Смоленской площади.

Речь идет о странах БРИКС, ШОС, СНГ, латиноамериканские и азиатские государствах, а также США, Японии и членах ЕС, в том числе Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция.

«Государства обладают суверенитетом над информационно — коммуникационной инфраструктурой на своей территории. Любые обвинения в адрес государств в причастности к кибератакам должны быть подкреплены доказательствами, государства не должны использовать посредников для осуществления кибератак и не допускать того, чтобы их территории использовались в этих целях. Государства должны бороться с использованием скрытых вредоносных функций — так называемых «закладок» — в ИТ — продукции», — говорится в документе.

Кибербезопасность — одна из главных сфер американо-китайских отношений, по которой Вашингтон и Пекин все еще далеки от взаимопонимания. Несмотря на то, что Барак Обама и Си Цзиньпин подписали 25 сентября Соглашение о кибербезопасности, разведсообщество Америки по-прежнему обвиняет китайцев в промышленном шпионаже.

«Наши военные могут столкнуться с жестоким киберпротивником в любой момент», — заявил экс-директор отдела ВВС США Седрик Лейтон.