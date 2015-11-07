Москва, 7 ноября, 2015, 18:59 — ИА Регнум. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Египта Мухаммедом эль-Бадри приостановку полетов в арабскую республику. Об этом сообщает официальный сайт российского дипломатического ведомства.

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«В ходе беседы были рассмотрены практические аспекты дальнейшего укрепления российско-египетского взаимодействия в связи с проводимым расследованием обстоятельств катастрофы российского авиалайнера на Синае 31 октября, а также решением временно приостановить полеты российских авиакомпаний в Египет», — заявили на Смоленской площади.

5 ноября дипломаты двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня с акцентом на проблематику сирийского урегулирования и задачи наращивания совместных усилий, призванных «содействовать эффективному внешнему сопровождению межсирийского политического процесса», уточнили в МИД РФ.

6 ноября на заседании Совета Безопасности РФ директор ФСБ Александр Бортников счел «целесообразным» приостановить полеты российской авиации в Египет «до выяснения истинных причин катастрофы» А321 «Когалымавиа» на Синае.

«Глава государства [Владимир Путин] согласился с этими рекомендациями. Путин поручил правительству отработать механизмы реализации этих рекомендаций НАК [Национального антитеррористического комитета] и обеспечение возвращения на родину граждан России», — заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.