Ростов-на-Дону, 7 ноября, 2015, 18:46 — ИА Регнум.



academic.ru Конец игры

Ростов-Дон (Ростов-на-Дону, Россия) — Байя Маре (Румыния) 27:26 (14:15, 13:11)

На групповом этапе ростовчанкам осталось сыграть два матча. В следующем матче, котором соперником будет клуб норвежский «Лаврик», может определиться, займёт ли «Ростов-Дон» первое место в своей группе. Матч пройдёт 14 ноября.

Положение команд в розыгрыше женской гандбольной Лиги Чемпионов здесь.