Санкт-Петербург, 7 ноября, 2015, 16:26 — ИА Регнум. Операция по возвращению в Петербург жителей города, находящихся сейчас на территории Египта, может продлиться до 25 ноября. Об этом журналистам сообщила заместитель председателя городского комитета по развитию туризма Нана Гвичия.

Ричард Дадд. Исход из Египта

«25 ноября — крайняя дата возвращения петербуржцев с отдыха», — цитирует слова Гвичия агентство ТАСС. До прекращения отправки россиян в Египет ежедневно из этой страны в Петербург возвращалось 3,5−4 тыс. туристов. Для полного возвращения петербуржцев из Египта необходимо вывозить примерно по 600 человек в день, отмечает, в свою очередь, издание «Фонтанка».

По оценке властей Петербурга, в настоящий момент на курортах Египта отдыхает примерно 12,5 тысяч горожан. В свою очередь, власти Ленинградской области в субботу заявили о трех тысячах жителей региона, остающихся в Египте.

Первые три самолета, вылетевшие из Петербурга утром 7 ноября за туристами в Египет, должны приземлиться в Пулково сегодня вечером. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, в 20:10 ожидается прибытие рейса «Уральских авиалиний» из Шарм-эш-Шейха, в 20:45 — самолета «Оренбургских авиалиний» из Хургады, а в 22:05 также из Хургады прилетит борт Royal Flight airlines.

Ранее в Смольном сообщили о создании рабочей группы по принятию мер по возвращению в Петербург граждан, находящихся в Египте. В ее состав вошли представители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии (РСТ), Роспотребнадзора, ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (управляющая компания аэропорта Пулково), представители туристского и гостиничного сообщества.

На 8 ноября назначено оперативное совещание представителями Северо-Западного регионального отделения РСТ и руководителями петербургских филиалов крупных туроператоров, работающих на египетском направлении. По итогам совещания на сайте комитета по развитию туризма будет размещена памятка для туристов, в которой будет описана последовательность действий граждан в связи с отменой их туристских поездок, пообещали в Смольном.

Власти Ленобласти заявили о создании специальной рабочей группы для координации работы и оказанию содействия федеральным структурам по возвращению из Египта туристов.

«Рабочей группе под руководством вице-губернатора Сергея Перминова предстоит оперативно установить контакт с туристами из области, находящимися в Египте, и оказать все возможное содействие для организации их вывоза домой», — говорится в сообщении на сайте 47-го региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по решению властей РФ в связи с угрозой совершения терактов на воздушном транспорте все российские авиакомпании приостановили выполнение регулярных, транзитных и чартерных рейсов с пассажирами на борту в пункты на территории Арабской Республики Египет. Для вывоза пассажиров из аэропортов Египта российские авиакомпании будут осуществлять рейсы по регулярному и нерегулярному расписанию. Перевозка пассажиров и багажа из аэропортов Египта будет организована раздельными рейсами.

МЧС России открыло «горячую линию», по которой российские туристы могут получить информацию о порядке возвращения в Россию из Египта. Бесплатный телефон «горячей линии» для звонков по России — 8−800−100−40−61. Телефон для звонков из других стран — +7−499−995−57−26.