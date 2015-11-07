Эвакуация петербуржцев из Египта потребует около 20 дней
Санкт-Петербург, 7 ноября, 2015, 16:26 — ИА Регнум. Операция по возвращению в Петербург жителей города, находящихся сейчас на территории Египта, может продлиться до 25 ноября. Об этом журналистам сообщила заместитель председателя городского комитета по развитию туризма Нана Гвичия.
«25 ноября — крайняя дата возвращения петербуржцев с отдыха», — цитирует слова Гвичия агентство ТАСС. До прекращения отправки россиян в Египет ежедневно из этой страны в Петербург возвращалось 3,5−4 тыс. туристов. Для полного возвращения петербуржцев из Египта необходимо вывозить примерно по 600 человек в день, отмечает, в свою очередь, издание «Фонтанка».
По оценке властей Петербурга, в настоящий момент на курортах Египта отдыхает примерно 12,5 тысяч горожан. В свою очередь, власти Ленинградской области в субботу заявили о трех тысячах жителей региона, остающихся в Египте.
Первые три самолета, вылетевшие из Петербурга утром 7 ноября за туристами в Египет, должны приземлиться в Пулково сегодня вечером. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, в 20:10 ожидается прибытие рейса «Уральских авиалиний» из Шарм-эш-Шейха, в 20:45 — самолета «Оренбургских авиалиний» из Хургады, а в 22:05 также из Хургады прилетит борт Royal Flight airlines.
Ранее в Смольном сообщили о создании рабочей группы по принятию мер по возвращению в Петербург граждан, находящихся в Египте. В ее состав вошли представители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии (РСТ), Роспотребнадзора, ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (управляющая компания аэропорта Пулково), представители туристского и гостиничного сообщества.
На 8 ноября назначено оперативное совещание представителями Северо-Западного регионального отделения РСТ и руководителями петербургских филиалов крупных туроператоров, работающих на египетском направлении. По итогам совещания на сайте комитета по развитию туризма будет размещена памятка для туристов, в которой будет описана последовательность действий граждан в связи с отменой их туристских поездок, пообещали в Смольном.
Власти Ленобласти заявили о создании специальной рабочей группы для координации работы и оказанию содействия федеральным структурам по возвращению из Египта туристов.
«Рабочей группе под руководством вице-губернатора Сергея Перминова предстоит оперативно установить контакт с туристами из области, находящимися в Египте, и оказать все возможное содействие для организации их вывоза домой», — говорится в сообщении на сайте 47-го региона.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по решению властей РФ в связи с угрозой совершения терактов на воздушном транспорте все российские авиакомпании приостановили выполнение регулярных, транзитных и чартерных рейсов с пассажирами на борту в пункты на территории Арабской Республики Египет. Для вывоза пассажиров из аэропортов Египта российские авиакомпании будут осуществлять рейсы по регулярному и нерегулярному расписанию. Перевозка пассажиров и багажа из аэропортов Египта будет организована раздельными рейсами.
МЧС России открыло «горячую линию», по которой российские туристы могут получить информацию о порядке возвращения в Россию из Египта. Бесплатный телефон «горячей линии» для звонков по России — 8−800−100−40−61. Телефон для звонков из других стран — +7−499−995−57−26.