Вашингтон, 7 ноября, 2015, 16:18 — ИА Регнум. США корректируют свою политику в Европе из-за действий России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Пентагона Эштона Картера.

rus-img2.com Курс на который рассчитывали

«Мы вносим некоторые корректировки в Европе в связи с тем фактом, что Россия не следует тому курсу, на который мы рассчитывали», — заявил министр обороны США.

По словам Картера, Вашингтон не планирует возвращаться к тому потенциалу в Европе, которым имел место во время холодной войны, «так как это было бы неверным сценарием (реагирования) на ту активность, которую проявляют россияне».

Ранее командующий военно-морскими операциями США адмирал Джон Ричардсон пообещал усилить группировку в Европе из-за высокой активности российских кораблей и подводных лодок, передает Financial Times. Военный уточнил, что такого не наблюдалось последние 20 лет.

Американский генералитет продолжает запугивать европейскую общественность, используя «русскую угрозу» в качестве повода для усиления своего военного присутствия в Старом Свете.

Так, по словам командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса, Российская армия усилилась настолько, что может внезапно перебрасывать крупные силы из одного региона в другой и даже блокировать «доступ иностранных кораблей в Черное или Балтийское моря».