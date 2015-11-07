Мадрид, 7 ноября, 2015, 15:27 — ИА Регнум.



ИА REGNUM

Наиболее часто употребляемым словом в СМИ пиренейского королевства было «Россия». К сожалению, не столько из-за традиционных политических противоборств Брюссель — Москва или Вашингтон — Москва, сколько по причине египетской трагедии.

А начиналось все вполне безобидно: El Confidencial, захлебываясь от восторга, сообщила о том, что «русские службы расследования обвиняют министра обороны Сергея Шойгу в секретном строительстве усадьбы стоимостью 18 миллионов долларов в пригороде Москвы».

«Шойгу, правая рука Путина, не дал никаких объяснений в ответ на обвинения в коррупции после того, как Алексей Навальный, руководитель Антикоррупционного фонда России сделал достоянием публики фотографии дома министра, сопроводив их титулом «Самый вежливый дворец».

Заметка, правда, получилась куцей — никаких пояснений для испанского не посвященного в тайны Кремля читателя, почему негосударственный Фонд вдруг авторами текста причислен к рангу следственных организаций, приведено не было. Зато финальная фраза новости звучала так: «Сергею Албурову из Фонда по расследованиям уже поступили угрозы убийством». От кого и почему, видимо, планировалось рассказать в следующих сериях саги, однако сериал свернулся так же неожиданно и резко, как начался. Сложно сказать, пожалели ли об этом читатели. Впрочем, их тут же увлекли другой историей. О скромной героине невидимого фронта — руководителе Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной.

«Задержана библиотекарь за пропаганду ненависти к России» — с таким заголовком вышла La Vanguardia.

«Наталья Шарина обвиняется в предложении читателям книг содержащих украинский национализм. Следственный Комитет и Министерство юстиции ранее предупреждали ее о том, что имеющиеся в библиотеки книги украинского национализма Дмитро Корчинского квалифицируются как экстремистские произведения. Агенты СК изъяли из хранилищ библиотеки около 150 книг, а сама Шарина арестована по подозрению в распространении идей национальной розни. Против этой женщины уже возбуждалось подобное дело в 2010 году, но в 2011 его закрывали за недостаточностью улик. По мнению украинского консульства, направившего российским властям ноту протеста, арест библиотекаря и новое возбуждение дела случились потому, что библиотека — украинская».

Далее испанская пресса переключилась на переговорный процесс в Вене и в довольно унылом тоне констатировала устами (то есть, конечно же, страницами) La Razón, что «Саммит в Вене создает возможность перехода от войны к миру в Сирии».

«17 министров иностранных дел разных стран, мировых лидеров, некоторые из которых дружны между собой, а некоторые, наоборот, враждуют, собрались в Вене, чтобы выбрать для Сирии путь к миру. Обстановка совещания в целом конструктивная, способствующая принятию решений. Однако судьбоносного решения принято не было. Участники встречи согласовали документ, содержащий девять пунктов, складывающиеся в маршрут к прекращению войны в регионе.

Ключевым вопросом повестки дня было сохранять Башару Асаду кресло главы государства на переходный период или отстранить его. США и их союзники выступали за то, чтобы освободить Сирию от власти диктатора, а Россия с Ираном видели в нем фигуру, способную примирить всех. Похоже, что путь предстоит долгий. Через две недели дипломаты стран-участниц соберутся вместе снова, чтобы продолжить дебаты. Решение сирийского вопроса для Европы очень важно, поскольку наступление мира в этой стране существенно уменьшит поток беженцев в направлении Старого Света».

Ну, а дальше пошли одни печальные новости: упавший самолет и 224 погибших. «Шарли» в Испании не нашлось. На костях не плясали. Соболезнования выражали, но с оглядкой на заокеанское руководство. Догадок, кто виноват, не строили, предложений, что делать не выдвигали. Сообразили, что без них разберутся. Тем более, что проблемы Египта, объективно говоря, Испанскому туристическому бизнесу только на руку.

Оценка происшествия испанскими СМИ, пожалуй, наиболее точно выражена заголовком материала в АВС «Скрытность и сомнения в вопросе о причинах крушения российского самолета в Египте».

«Кремль пока не остановился ни на одной из выдвинутых версий происшедшего. «Все может быть» — таков лейтмотив высказываний российских специалистов, наиболее точно выраженный представителем президента Дмитрием Песковым. В то же самое время практически каждая из гипотез: взрыва, технических неполадок, поражения зенитной ракетой — опровергаются кем-либо из российских или международных экспертов.

Путин очень спокоен — он мало вмешивается в работу специалистов МЧС, его нельзя заподозрить в желании сделать себе пиар на этой трагедии и попытаться показать себя этаким отцом нации. Его ходы не привлекают внимания, но на поверку они оказываются единственно верными. Включая самое последнее действие: закрытие воздушного сообщения с Египтом».

Что до карикатур Charlie Hebdo, то основная масса газет предпочла их не заметить, а El Mundo ограничилась новостным сообщением с цитированием Пескова: «У нас в стране это называется очень емким словом — кощунство, — заявил он журналистам. — Это не имеет отношения ни к демократии, ни к самовыражению, ни к чему».