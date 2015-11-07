Берлин, 7 ноября, 2015, 15:14 — ИА Регнум.



echo.msk.ru Очередь в Макдональдс 31 января 1990 года

Германских журналистов также интересует состояние российско-украинских отношений. Украина вынуждена признать, что без поставок российского газа по ее территории экономика «незалежной» обречена.

«Путинизм» постигнет участь коммунизма

Путинский режим ожидает судьба Советского Союза. Технологическое отставание, падение цен на нефть и война в Афганистане — так российский реформатор Егор Гайдар описывал причины коллапса СССР. Россия сегодня рискует угодить в те же ловушки, пишет газета Die Welt.

В ноябре в Германии будет опубликована гайдаровская монография «Гибель империи» на немецком языке.

По мнению издания, читатель этой книги сможет с помощью данного Гайдаром анализа понять события последнего десятилетия в России и предпосылки украинского кризиса.

«Желающие понять, как русское общество пришло к нынешней форме «путинизма», найдут ответы у Гайдара», — полагает Die Welt.

Апология Гайдара

Примечательно, что Гайдар с помощью своей книги считал важным донести до сведения широкой общественности в России, что его «шоковая терапия» не была проблемой, а была попыткой эту проблему решить. Он подробно объяснял, что продовольственный кризис не являлся результатом реформ Горбачева, но вытекал из логики всего экономического развития Советского Союза, сообщает Die Welt.

Как пишет газета, Гайдар не поскупился на описания хаоса и беспомощности переходного периода — атмосферы, в которой у многих россиян позже возникло чувство унижения и появилось отвращение к реформам.

Россию ожидает крах

Из книги Гайдара становится ясно, что нефтяное проклятие и слабая экономика остаются главными рисками для всех авторитарных правителей в России. И хотя экономисты многому научились на ошибках Советского Союза, а экономика стала более стабильной, тем не менее, нынешнее руководство России не сумело воспользоваться периодом высоких цен на нефть, чтобы уменьшить зависимость российской экономики от экспорта сырья. Это в сочетании с «постимперским» синдромом может еще раз сыграть фатальную роль для России, считает Die Welt.

Украина готовится к земле

Впрочем, крах скорее ожидает украинскую экономику. Строительство газопровода «Северный поток 2» будет иметь фатальные последствия для украинской экономики, признал руководитель украинского газового концерна «Нафтогаз» Андрей Коболев в интервью газете Handelsblatt (HB).

«Ежегодно мы уже теряем минимум два миллиарда долларов транзитных доходов. Теперь Россия намерена отнять у нас и эти деньги. Если дополнительные объемы газа из России в Европу не будут поставляться через украинскую газотранспортную систему, то Украина умрет как страна — транзитер российского газа. Если «Северный поток 2» заработает, то с экономической точки наш транзитный газопровод будет уничтожен», — цитирует издание главу «Нафтогаза».

Cолидарность за трубы

Коболев в интервью призвал европейцев проявить солидарность с Украиной в газовом споре с Россией, подобно тому, как ЕС проявляет солидарность в отношении беженцев. Взамен Украина готова позволить западным инвесторам приобрести часть украинской газотранспортной системы, пишет HB.

Не в газе проблема

Никакие другие страны в регионе так сильно не связаны друг с другом через истории семейных отношений, как Украина и Россия, нигде в мире нет такой большой украинской диаспоры, как в России. И наоборот, многие россияне живут на Украине. Обе страны в советскую эпоху связывали близкие отношения, вплоть до 1991 года, когда Украина заявила о своей независимости, пишет газета Die Zeit.

Тогда представление о том, что Украина не была независимым государством, а только придатком России, дало первые трещины. С тех пор политическая напряженность между двумя странами, которая возникла задолго до Майдана, только нарастала. И причина ее не только в обеспокоенности по поводу газа, добавляет издание.

Изоляция России не грозит

Между тем Россия, несмотря на все усилия некоторых своих «партнеров», вовсе не стремится наживать врагов и «самоизолироваться», уверенно заявил на конгрессе проживающих за рубежом соотечественников министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет журнал Zuerst.

Хотя, по словам издания, Белый дом устами своего «оракула» Джоша Эрнеста и предрекает России «международную изоляцию» в связи с военной операцией в Сирии, это маловероятно.

Россия готова к сотрудничеству

Более того, Россия активно стремится к партнерству с Западом, прежде всего в области борьбы с терроризмом. Во вторник вечером президент Владимир Путин заявил на открытии одной выставки, что попытки «запугать» Россию оказались тщетны, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Наша цель в Сирии или еще где-то — это борьба с терроризмом», — приводит газета слова российского лидера.

По мнению FAZ, с одной стороны, «борьбой с терроризмом» Кремль оправдывает свою военную интервенцию в Сирии и поддержку якобы легитимного президента Башара Асада. Сейчас эти мотивы все чаще выходят на первый план. С другой стороны, после гибели российского самолета рейса 9268 сближение с Западом и обмен информацией об исламистах на Синайском полуострове стали хотя бы возможны.