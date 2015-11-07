Калуга, 7 ноября, 2015, 14:31 — ИА Регнум. Сегодня, 7 ноября в Тарусе Калужской области стартовал первый гастрономический фестиваль национальных кухонь. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, кафе, рестораны и базы отдыха города распахнули двери для любителей национальных блюд. Гурманам есть, где разгуляться: среди участников — восемь мест общественного питания.

nikatv.ru Гурманам предложили еду на любой вкус и кошелек, сделав ставку на блюда деревенской кухни

Здесь можно отведать блюда русской, украинской, осетинской, сербской, азербайджанской, итальянской и персидской кухонь, а музыка, танцы, игры народов мира стали прекрасным дополнением к изобильному столу. В соседнем селе Похвиснево предложили еду на любой вкус и кошелек, сделав ставку на блюда деревенской кухни.

В рамках фестиваля организована выставка-продажа керамических изделий тарусских художников и народных игрушек и проходит мастер-класс художника-керамиста Вероники Елизаровой «Восточные сказки в глине». Желающих также обучают игре на свистульке.

Организаторы мероприятия объявили конкурс на лучшее название гастрономического фестиваля и логотип.