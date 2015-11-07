Москва, 7 ноября, 2015, 13:52 — ИА Регнум. Российские туристы не получат стопроцентную компенсацию за отмененные туры в Египет в связи с прекращением авиационного сообщения с этой страной. Выплаты будут производиться по условиям заключенных договоров. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщил журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

tonkosti.ru Колоссы Мемнона в Луксоре, Египет

Он подчеркнул, что туроператоры просто не в состоянии будут выплатить 100% компенсаций. «У них сейчас нет новых продаж. К ним обратится энное количество клиентов за компенсацией, а партнеры им денег не вернут. Кроме того, нужно понимать, что те самолеты, которые сейчас полетят в Египет за туристами, туда отправляются пустыми. Это значит, что половину этого рейса туроператор будет оплачивать из собственного кармана», — сказал он.

Напомним, Российская Федерация приостановила авиасообщение с Египтом до выяснения причин катастрофы пассажирского самолета А-321 авиакомпании «Когалымавиа». Такое решение принял президент Росси Владимир Путин по рекомендации директора ФСБ.

Крупнейшая в истории советской и российской авиации авиакатастрофа произошла 31 октября в Египте на Синайском полуострове. А-321 разбился спустя 23 минуты с момента взлета из аэропорта Шарм-эль-Шейха. На борту находились 224 человека, все они погибли.

Официальная причина катастрофы пока не объявлена. Однако ряд зарубежных политиков и СМИ, а также эксперты, знакомые с ходом расследования, указывают, что на борту А-321 могла взорваться бомба.