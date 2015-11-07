Калуга, 7 ноября, 2015, 13:51 — ИА Регнум. Сегодня, 7 ноября российский спортсмен-любитель Александр Капер стартовал в марафонском забеге от Тульского кремля. Финиш забега в Калуге на площади Мира, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Маршрут марафона проходит вдоль автомобильной дороги, связывающей областные центры, и составит более 110 км.

vest-news.ru Пробег по маршруту Тула-Калуга проходит в рамках собственного проекта Александра Капера «Пробегу Всю Страну».

Пробег по маршруту Тула-Калуга проходит в рамках собственного проекта Александра Капера «Пробегу Всю Страну». Только в этом году он уже пробежал по дорогам более 26 субъектов России. Тульская и Калужская область станут 27 и 28 по счету субъектами, где побывал марафонец, пропагандируя любительский спорт и активный образ жизни.

За свои забеги Александр Капер назван журналистами российским Форестом Гампом. Так, в апреле 2015 года бегун пробежал одиночный марафон из Самары через Казань в Москву (Непотечный марафон) длиной 1,5 тыс. км, а в июле этого года был одним из организаторов и участником международной эстафеты дружбы между Россией, Украиной и Белоруссией. В августе Капер пробежал от Севастополя до Симферополя — 96 км при температуре +34C. Александр также организовал в Москве серию беговых экскурсий. Длина маршрутов составляет более 40 км и любой желающий может абсолютно бесплатно получить не только мастер-класс по бегу, но и познакомиться с историей столицы.

Свой сегодняшний забег Тула-Калуга Александр Капер проводит в поддержку фонда «Пропаганда», который занимается популяризацией любительского спорта в России.