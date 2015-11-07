Москва, 7 ноября, 2015, 13:27 — ИА Регнум. Российская Федерация не планирует экстренной эвакуации своих граждан из Арабской Республики Египет. Об этом сегодня, 7 ноября, заявил журналистам глава Ростуризма Олег Сафонов.

tonkosti.ru Амфитеатр в Александрии, Египет

Он подчеркнул, что экстренной эвакуации российских граждан, отдыхающих в Египте, не планируется. На данный момент в Арабской республике находятся до 80 тысяч граждан России. При этом до 79 тысяч из них находятся на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин приостановил авиационное сообщение с Египтом по рекомендации директора ФСБ. С тех пор в Россию из Египта вернулись 1200 туристов.

Сафронов отметил, что направляющимся домой российским гражданам разрешено взять с собой только ручную кладь до 10 килограмм. Остальной багаж будет доставлен отдельным самолетом.

«Туристы будут возвращаться без багажа. Он полетит отдельно грузовыми транспортными самолетами. Разрешено будет взять небольшую ручную кладь. Багаж придется объединять, туристам придется подождать и затем через какое-то время они его получат», — пояснил глава Ростуризма.