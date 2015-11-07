Калининград, 7 ноября, 2015, 13:22 — ИА Регнум. В Калининградской области по поручению губернатора Николая Цуканова создан штаб по урегулированию вопросов, связанных с приостановкой полётов из России в Египет.

tonkosti.ru Амфитеатр в Турции

На его первом заседании, состоявшемся накануне вечером, были определены первостепенные задачи, их решение, порядок взаимодействия учреждений и компаний, связанных с организацией авиасообщения и туристических поездок.

По информации регионального министерства по туризму, 164 пассажира чартерного авиарейса, который планировался к отправке из калининградского аэропорта «Храброво» в Шарм-эль-Шейх сегодня, 7 ноября, вылетели на отдых в турецкую Анталию. Остальным 56 туристам, отказавшимся от поездки, будут возвращены деньги.

В министерстве корреспонденту ИА REGNUM отметили, что туроператор оперативно произвёл изменения в полётной программе и согласовал замену направления со своими клиентами. В Турции калининградским туристам предложен отдых в базовых и гарантированных отелях 5*. Оператором первого попавшего под запрет чартерного авиарейса в Египет в Калининградской области является компания «Анекс Тур».

Напомним, с 6 ноября Россия приняла решение приостановить все полеты в Арабскую Республику Египет.