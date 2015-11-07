Сингапур, 7 ноября, 2015, 12:11 — ИА Регнум. В Сингапуре началась историческая встреча председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина и лидера Тайваня Ма Инцзю. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф. «Основание Китая». реж Саньпин Хань, Хуан Цзяньсинь. 2009. КНР, Гонконг Встреча Чан Кайши и Мао Цзедуна. На заднем плане — портрет Сунь Ятсена. 1949

Перед началом встречи лидеры КНР и Тайваня пожали друг другу руки улыбнулись. При этом Си Цзиньпин назвал Ма Инцзю «товарищем», а не «господином», как предполагалось ранее.

В свою очередь, глава администрации Тайваня Ма Инцзю подчеркнул, что страны должны доверять друг другу, а также искать прагматичную стратегию развития.

По итогам встречи лидеры двух стран дали пресс-конференции.

Си Цзиньпин заявил, что «у китайского народа по обеим сторонам Тайваньского пролива есть все возможности и достаточно мудрости, чтобы самостоятельно решить свои проблемы».

Он также добавил, что страны могут сделать большой вклад в дело мира, стабильности и развития не только региона, но и мира в целом. Си Цзиньпин выразил надежду, что КНР и Тайвань будут придерживаться «правильного пути развития» отношений между двумя берегами Тайваньского пролива.

Сегодняшняя встреча между главами КНР и Тайваня состоялась впервые за 66 лет.

Официальные дипломатические отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией Тайвань прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайшы перебрались на Тайвань.