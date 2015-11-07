Москва, 7 ноября, 2015, 13:24 — ИА Регнум. 45 парадных расчетов прошли по Красной площади в Москве в ходе торжественного марша в честь памятного парада 7 ноября 1941 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Торжественный марш, посвященный параду 7 ноября 1941 года

Открыл парад мэр Москвы Сергей Собянин. Он поздравил ветеранов и москвичей с годовщиной. «Здесь, на Красной площади, прадеды нанесли фашизму первый моральный удар, и всего лишь месяц спустя вслед за ним пришла и первая военная победа. Враг навсегда был отброшен от стен Москвы. Долгих четыре года мы шли к победе. Сегодня благодарная Москва помнит своих героев. Имена солдат и полководцев Победы носят многие улицы и площади столицы. Их фотографии бережно хранятся в музеях, в семейных альбомах. Каждый год фронтовики вновь проходят торжественным маршем, колонной Бессмертного полка», — заявил Собянин.

По данным организаторов, всего в торжественном мероприятии приняли участие около 6 тысяч человек, включая 2 тыс. детей, которые выстроились в слово «Победа». Парад завершился проходом расчета почетного караула и сводного военного оркестра. Сразу после окончания парада площадь открыли для всех желающих. До 21:00 здесь можно увидеть военную технику.

Напомним, 7 ноября 1941 года военный парад на Красной площади прошел в разгар Московской битвы и был приурочен к 24-й годовщины Великой октябрьской Социалистической революции.