Донецк, 7 ноября, 2015, 11:40 — ИА Регнум. Министерство обороны Донецкой народной республики подтвердило факт обстрела центра столицы ДНР со стороны ВСУ. Об этом сегодня, 7 ноября, заявил журналистам заместитель командира корпуса Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боец националистического батальона

Он сообщил, что центр Донецка был обстрелян из РСЗО «Град». Обстрел велся со стороны оккупированного ВСУ села Пески. При этом Басурин подчеркнул, что обстрел произвел неподконтрольный Киеву националистический батальон, цель которого — сорвать мирное урегулирование конфликта в Донбассе.

Напомним, сегодня утром глава Куйбышевского района Донецка Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела поврежден жилой дом на улице Соловьяненко, 96. Реактивный снаряд пробил одну из его стен. Приходько добавил, что в результате обстрела никто не пострадал.

Наблюдатели ОБСЕ уже зафиксировали нарушение режима прекращения огня. Известно, что снаряд не разорвался, а просто пробил стену дома. Район оцеплен, на месте работают взрывотехники.

С 1 сентября в Донбассе действует очередное перемирие. В целом оно соблюдается, что подтверждают воюющие стороны и наблюдатели миссии ОБСЕ. В середине сентября стороны подписали соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 мм и танков от линии фронта.