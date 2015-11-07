Москва, 7 ноября, 2015, 10:57 — ИА Регнум. В Москва на Красной площади сегодня, 7 ноября, проходит марш, приуроченный ко Дню воинской славы и посвященный параду 1941 года, который прошел 7 ноября в честь 24 годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции.

Цитата из к/ф «Битва под Москвой». реж Юрий Озеров. 1985. СССР Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года

Сообщается, что в марше участвуют более 5,5 тысячи человек, среди которых 21 ветеран-участник парада 7 ноября 1941 года из 46 ныне живущих. Также в параде участвуют Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и Герои Труда России, члены правительства Москвы, депутаты Мосгордумы и свыше двух тысяч представителей детского движения из всех административных округов столицы.

Также по Красной площади прошли 45 парадных расчетов — военнослужащие Минобороны России и кавалерийская группа президентского полка ФСО России в военной форме 1941 года, а также воспитанники московского суворовского и московского военного музыкального училищ, кадетские отряды образовательных организаций Москвы.

Затем по брусчатке Красной площади прошел почетный караул Вооруженных Сил РФ от отдельного комендантского Преображенского полка и сводного военного оркестра Московского территориального гарнизона.

Кроме того, свыше двух тысяч детей в ходе флэшмоба образовали на Красной площади слово «Победа».

В финале парада по Красной площади проехали 55 единиц боевой техники времен Великой Отечественной войны.

Военный парад на Красной площади прошел 7 ноября 1941 года в разгар Московской битвы и был приурочен к 24-й годовщины Великой октябрьской Социалистической революции.