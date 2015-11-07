Нью-Дели, 7 ноября, 2015, 10:31 — ИА Регнум. Индийская армия провела успешные испытания ракеты BrahMos для поражения наземных целей. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщила компания BrahMos Aerospace Limited.

One half 3544. wikipedia.org Ракеты PJ-10 «БраМос» (PJ-10 «BrahMos»)

Сообщается, что ракета BrahMos была запущена с мобильной пусковой установки на полигоне Покхран в штате Раджастхан в 7:30 мск и успешно поразила цель.

Напомним, на прошлой неделе ракета BrahMos прошла успешные испытания с борта новейшего индийского эсминца «Кочи».

Ракета разработана и производится совместным российско-индийским предприятием BrahMos Aerospace, названным в честь рек Брахмапутра и Москва. Учредителями совместного предприятия выступила индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) и российским «НПО Машиностроения» (входит в корпорацию «тактическое ракетное вооружение»).

Известно, что BrahMos — двухступенчатая крылатая ракета с твердотопливной стартовой первой ступенью, которая разгоняет ее до сверхзвуковой скорости, после чего она отделяется.

Дальность полета — до 290 километров, а максимально низкая высота — до 10 метров. Ракета несет боеголовку весом от 200 до 300 килограммов.