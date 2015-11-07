Донецк, 7 ноября, 2015, 10:13 — ИА Регнум. Украинские силовики произвели обстрел центра Донецка из РСЗО «Град» об этом сегодня, 7 ноября, сообщил журналистам глава Куйбышевского района столицы ДНР Иван Приходько.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Он сообщил, что 7 ноября около 6:50 утра в результате обстрела «Градом» на улице Соловьяненко, 96 в центральной части города пострадал жилой дом. Реактивный снаряд пробил одну из его стен.

Приходько добавил, что в результате обстрела никто не пострадал.

В свою очередь, украинские силовики заявили, что ополченцы Донбасса обстреляли из гранатометов, стрелкового оружия и зенитных установок Авдеевку, Марьинку и Пески.

С 1 сентября в Донбассе действует очередное перемирие. В целом оно соблюдается, что подтверждают воюющие стороны и наблюдатели миссии ОБСЕ. В середине сентября стороны подписали соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 мм и танков от линии фронта.