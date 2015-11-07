Гавана, 7 ноября, 2015, 09:40 — ИА Регнум. Глава Государственного совета Кубы Рауль Кастро подтвердил намерение уйти в отставку 24 февраля 2018 года. Об этом Кастро заявил 6 ноября, на торжественном обеде, данном в честь него президентом Мексики Энрике Пенья Ньето.

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Он подтвердил, что не станет выдвигать свою кандидатуру в 2018 году и уйдет в отставку. Рауль Кастро считает, что в противном случае, население страны «устанет» от него.

Кастро-младший (84 года) стал главой Острова Свободы в 2008 году. До этого он два года исполнял обязанности главы Госсовета Кубы после отставки своего старшего брата, лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Уже в 2013 году после переизбрания на пост главы Кубы Рауль заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах 2018 года.

«Я не стану ни прапрадедушкой, ни праправнуком, потому что иначе кубинцы от меня устанут, я, как и говорил на последнем заседании нашей партии и когда первый раз вступал в должность на пять лет, 24 февраля 2018 года закончу и уйду в отставку», — заявил Кастро.

Рауль Кастро был активным участником Кубинской революции 1956−1959 гг.