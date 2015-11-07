Форт-Сент-Джон, Канада, 7 ноября, 2015, 09:00 — ИА Регнум. Юниорская сборная России по хоккею (игроки до 17 лет) в серии буллитов обыграла своих сверстников из Канады (команда «красных») в полуфинале Мирового кубка вызова.

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Игра состоялась в пятницу, 6 ноября, в канадском городе Форт-Сент-Джон. Российские юниоры одержали волевую победу со счетом 3:2 (0:2, 1:0, 0:0, 1:0).

Из российских юниоров отличились Андрей Свечников (39 — минута) и Кирилл Слепцов (42), который также сделал решающий буллит.

У канадских юниоров отличились Джордан Беллерив (3) и Джош Брук (16).

В финале Мирового кубка вызова российские юниоры вновь могут встретиться с канадцами (команда «белых»), если те одолеют юниоров из Швеции.