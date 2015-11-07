Вашингтон, 7 ноября, 2015, 08:39 — ИА Регнум. Министр образования и науки Российской Федерации Дмитрия Ливанов заявил, что Россия планирует продлить соглашение с США о сотрудничестве в сфере науки и технологии. Об этом он заявил сегодня, 7 ноября, выступая в Институте Кеннана в Вашингтоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело в шляпе

Он напомнил, что действующее соглашение заканчивается в декабре этого года. Уже сегодня должны начаться переговоры по его продлению. Ливанов подчеркнул, что важно продлить соглашение, которое создает легальную основу сотрудничества между двумя странами.

Отношения между США и Россией начали обостряться в 2011 году на фоне кризиса в Сирии. Тогда Вашингтон уже в открытую собирался бомбить законное сирийское правительство, но позиция Москвы помешала этому.

Ещё большее обострение произошло после начала украинского кризиса и воссоединения Крыма с Россией. Западный мир во главе с США ввел против России дискриминационные экономические и политические санкции.

Кроме того, военный блок НАТО принял решение усилить присутствие в Восточной Европе у западных границ России.