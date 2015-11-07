Москва, 7 ноября, 2015, 03:21 — ИА Регнум. Российская сторона не располагает подтверждением факта взрыва на борту авиалайнера A321, потерпевшего крушение на Синайском полуострове. Об этом заявил ТАСС источник в российском представительстве при специальной комиссии по расследованию катастрофы, комментируя соответствующее заявление французской стороны.

im.mtv.fi Чёрные ящики изучаются

По словам источника, в настоящее время «можно говорить лишь о наличии неопредёленных звуков, записанных на речевой самописец». В то же время, он отметил, что российские специалисты намерены запросить у французской и египетской стороне подтверждения идентификации взрыва на борту авиалайнера.

Напомним, 6 ноября французский телеканал France 2 со ссылкой на следователя сообщил, что на записях бортовых самописцев разбившегося в Египте российского самолета Airbus A321 чётко слышно, как на борту во время полета произошел взрыв, не связанный с выходом двигателя из строя.

Ранее информированные источники в Каире сообщали, что на записи «черного ящика» перед исчезновением самолета с радаров слышны «нехарактерные для штатного полёта звуки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупнейшая в истории советской и российской авиации авиакатастрофа произошла ранним утром 31 октября. AirbusA-321 авиакомпании «Когалымавиа» вылетел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Через 23 минуты с момента взлета самолет разбился в центральной части Синайского полуострова. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли.

Официальная версия причин катастрофы до сих пор не названа. Уже расшифрован параметрический самописец А-321. Однако это никак не прояснило причины крушения. Фиксация режимов работы всех систем самолета регистратором прекратилась мгновенно после отрыва хвостовой части, в которой находился прибор.

В СМИ все чаще фигурирует версия о взрыве бомбы на борту А-321. Взрыв мог произойти в хвостовой части самолета. Египетский судмедэксперт, участвовавший в осмотре тел жертв катастрофы рассказал, что пассажиры, находившиеся в хвосте самолета получили травмы характерные для взрыва бомбы.