Москва, 7 ноября, 2015, 01:59 — ИА Регнум. В бюджете есть средства на компенсации авиакомпаниям в связи с прекращением авиасообщения между Россией и Египтом. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, передаёт «Русская служба новостей».

lichnosti.net Аркадий Дворкович — вице-премьер Российской Федерации

По его словам, специально созданный оперативный штаб займётся вопросами издержек авиакомпаний и туроператоров в связи с отменой рейсов в Египет. Оценка расходов авиаперевозчиков будет проведена в ближайшие два дня, отметил вице-премьер.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября президент России Владимир Путин распорядился приостановить авиасообщение с Египтом до завершения расследования причин катастрофы самолёта Airbus А-321 на Синайском полуострове. Такую рекомендацию дал главе государства директора ФСБ.

Позднее в этот же день президент поручил правительству сформировать оперативный штаб по регулированию вопросов, связанных с временным приостановлением авиасообщения с Египтом. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Аркадию Двокровичу возглавить созданный оперативный штаб.

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