Москва, 7 ноября, 2015, 00:58 — ИА Регнум. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси в телефонном разговоре вечером 6 ноября обсудили обеспечение безопасности российских граждан в Египте и создание условий для возобновления авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служб Кремля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Владимир Путин — Президент Российской Федерации

«Исходя из общего понимания необходимости обеспечения самых высоких стандартов безопасности российских граждан в Египте, а также в условиях приостановки российской стороной авиасообщения с Египтом главы государств условились поручить продолжить активное сотрудничество между соответствующими службами двух стран, в том числе посредством координации взаимодействия органов безопасности и авиационных властей России и Египта», — говорится в сообщении.

Путин и Сиси отметили, что «все эти действия направлены на подтверждение общей эффективности мер безопасности, предпринимаемых египетскими властями в аэропортах страны», отмечает пресс-служба

Стороны также «выразили надежду, что уже в ближайшее время будут созданы условия для возобновления нормального авиасообщения между двумя странами».

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Как передавало ИА REGNUM, 6 ноября президент России Владимир Путин распорядился приостановить авиасообщение с Египтом до завершения расследования причин катастрофы самолёта Airbus А-321 на Синайском полуострове. Сообщалось, что данное решение было принято по рекомендации директора ФСБ.

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