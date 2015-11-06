Москва, 7 ноября, 2015, 00:42 — ИА Регнум. В зоне вылета аэропорта «Внуково» из отмены рейсов в Египет началась давка. Об этом сообщает помощница уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Павла Астахова Анна Левченко в своём микроблоге в Twitter.

biletdv.com Аэропорт Москва Внуково

«Уже несколько пассажиров обратились за помощью к медикам в аэропорту «Внуково», где возникла давка из-за массовой отмены рейсов в Египет», — написала Левченко.

По её словам, пассажиры отменённых рейсов, которых остаётся около полутора тысяч, проходят процедуру отмены регистрации — аннулирование таможенной печати.

Как передавало ИА REGNUM, 6 ноября около трёх тысяч человек не смогли вылететь на отдых в Египет из аэропорта Внуково. Российские авиаперевозчики отменили более десятка рейсов, регистрация на остальные рейсы было отменена.

Напомним, 6 ноября, президент России Владимир Путин распорядился приостановить авиасообщение с Египтом до завершения расследования причин катастрофы А-321. Как сообщалось, данное решение было принято по рекомендации директора ФСБ.

Теперь из Египта предстоит эвакуировать почти 50 тысяч российских граждан, которые там отдыхают. Туриндустрия готовится к непростым временам, так как, скорее всего, гражданам придётся возмещать средства за прерванный отдых и возвращать деньги за уже купленные туры в Египет на зимний период.

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