Москва, 6 ноября, 2015, 19:53 — ИА Регнум. Начальник главного оперативного управления — замначальника Генштаба Андрей Картаполов в скором времени может сменить Анатолия Сидорова на должности командующего войсками Западного военного округа (ЗВО), сообщили СМИ.

mil.ru Андрей Картаполов — замначальника Генштаба, начальник главного оперативного управления.

«Генерал Андрей Картаполов может занять пост командующего войсками ЗВО, в котором ранее, до своего назначения на нынешнюю должность, он уже служил начальником штаба округа. Представление о его назначении на новую должность министром обороны РФ подписано», — сказал собеседник ТАСС. Отметим, что утвердить назначение еще должен президент России.

Вместе с тем Картаполов в СМИ представлен как руководитель военной операцией в Сирии — именно так значится его должность, например, в интервью «Комсомольской правды» от 16 октября 2015 года.

Вместе с тем в Миноброны опровергли тот факт, что Картаполов руководит операцией в Сирии. «Да нет, конечно. Он дает комментарии по вопросам проведения спецоперации, потому что он — начальник главного оперативного управления. Тут никаких домыслов делать не надо. Та информация, которая была услышана (о его возможном новом назначении) — это ссылка на источник», — ответили в пресс-службе корреспонденту ИА REGNUM на просьбу об уточнении должности и полномочий Картаполова.

С 30 сентября ВКС РФ в связи с обращением сирийской стороны ведет спецоперацию в регионе, направленную против террористов из ИГИЛ. Накануне Минобороны РФ направило в Сирию три зенитно-ракетные установки для защиты авиасил.